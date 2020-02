Rinnovo Milik e Zielinski, il problema è la clausola

News Napoli – Situazione rinnovi Milik e Zielinski, resta il problema “clausola”

News Napoli – I due polacchi del Napoli, Piotr Zielinski e Arek Milik, hanno un contratto in scadenza nel 2021 e il club da tempo sta provando ad approfondire il discorso legato al rinnovo. Ma per entrambi, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, si stanno riscontrando delle evidenti difficoltà che stanno portando per le lunghe le due trattative. Sull’ingaggio non ci sono problemi: al centrocampista è stato offerto un contratto fino al 2024 con ingaggio a 2 milioni l’anno (a fronte degli 1,1 attuali), all’attaccante uno stipendio da 3 milioni (a fronte dei 2,5 attuali).

Il problema è legato alle clausole. Entrambi sono disposti ad inserirla nel contratto, ma non dovrà superare i 50 milioni di euro mentre De Laurentiis la vorrebbe stabilire tra gli 80 e 100 milioni di euro. E’ parso di capire, però, che il club potrebbe cedere per Zielinski, ma se Milik non dovesse accettarne le condizioni, allora potrebbe anche essere messo sul mercato a fine stagione.

