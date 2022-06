Tentativo del Napoli per Solbakken: l’offerta di ADL per battere la Roma

Il Mattino – Tentativo del Napoli per Solbakken: la proposta di ADL per battere la Roma.

Aurelio De Laurentiis prova a sondare il terreno per Ola Solbakken e superare la concorrenza della Roma. Tra il club giallorosso e il Bodo Glimt, in seguito a vecchie ruggini legate alle gare di Conference League, non circola buon’aria e il Napoli approfitta della situazione. Il Bodo vede solo i partenopei, mentre il giocatore tratta da tempo con il club della capitale.

Il Napoli ha offerto un contratto da 5 anni per il norvegese che potrebbe diventare il sostituto di Matteo Politano e ora attende una risposta.

