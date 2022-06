Leo Skiri Ostigard è il primo obiettivo per completare il pacchetto di difensori da consegnare a Luciano Spalletti, ma non l’unico. A scriverlo è il Corriere dello Sport: “Con il difensore norvegese l’accordo è raggiunto da tempo, nessun problema di sorta, mentre con il Brighton, il proprietario del suo cartellino, c’è ancora un po’ di distanza. Si lavora. In alternativa, c’è anche Nicolò Casale (24) del Verona”.