Tutto dipende da Conte, ADL studia la strategia per portarlo a Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, conferma l’interesse di Aurelio De Laurentiis per Antonio Conte. Il patron vuole dare una spinta decisiva per migliorare il rendimento della squadra: “Ora tutto dipende da Conte, l’uomo giusto per Napoli e il Napoli: ADL vuole un colpo a sensazione dopo un’estate sottotono.Nessuno più di Antonio può riaccendere sogni e passione, riportando il Napoli tra le candidate allo scudetto. Con buona pace di Garcia, un uomo solo a Castel Volturno.

Mentre Conte a Torino si godeva la festa, De Laurentiis studiava la strategia per provare a convincere l’ex c.t. ad accettare Napoli: il presidente sa che Conte ha un carattere forte come il suo e che servirà un progetto vero e solido per avere il suo sì del tecnico, che solitamente non ama entrare in corsa. E servirebbe un ingaggio top. Ma Aurelio è pronto ad andare in pressing, almeno fino alla fine di questa sosta per le nazionali. Viceversa, senza l’ok di Conte, ci sarebbe già pronto un piano B”.

