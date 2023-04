UFFICIALE – Napoli-Salernitana si giocherà alle 15:00, spostata anche la gara contro l’Udinese

Ufficiale, i nuovi orari della gare del Napoli contro Salernitana e Udinese

La Lega Serie A ha comunicato l’orario per la sfida tra Napoli e Salernitana, spostando anche a giovedì 4 maggio alle 20:45 la sfida contro l’Udinese che era prevista per martedì. Gli azzurri scenderanno in campo domenica alle ore 15:00, orario che era stato già preannunciato nel corso della giornata di ieri prima dell’ufficialità della Lega. Ecco nello specifico orari e giorni delle prossime due sfida del Napoli in campionato:

Napoli-Salernitana domenica 30 aprile ore 15

Udinese-Napoli giovedì 4 maggio ore 20.45

