Polemiche Juve? Sono maleducati. Cuadrado meriterebbe 3 giornate di squalifica”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha parlato durante la trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8: “Le polemiche della Juventus dopo la sconfitta? Pura maleducazione. Simulazioni? Nel momento in cui fai una cosa come quella di Cuadrado ti dovresti beccare 3 giornate di squalifica, sarebbe l’unica cosa da fare. Servirebbero proprio delle linee guida culturali che al momento non abbiamo nel nostro calcio.

Marchisio sul fallo di Milik? Se noi dobbiamo parlare di qualcosa che non funziona nel Napoli lo facciamo ma commentare certi episodi in determinate maniere vuol dire offendere l’intelligenza delle persone.

Pugno di Gatti a Kvaratskhelia? C’è ancora gente che davanti all’evidenza riesce a negare. Se il gol di Szczesny l’avesse preso Meret ci sarebbero state critiche notevoli, da quella posizione peraltro è difficile parare, anche perché la palla è bagnata e tiri al volo sono complicati da leggere.

Festa Scudetto? Noi venimmo celebrati per una promozione dalla B alla A, non oso immaginare cosa possa accadere questa volta! Il Napoli spesso ha fatto acquisti anche pagandoli fiori di milioni, come Higuain. Stavolta ha dettato una linea comprando in questi anni giocatori quasi sconosciuti e rendendoli dei campioni”.

