L’Inter non ci sta: il club nerazzurro fa ricorso contro la squalifica di Bastoni

La Gazzetta dello Sport – L’Inter fa ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte ad Alessandro Bastoni.

Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“L’Inter farà ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte ad Alessandro Bastoni dopo il derby di sabato sera contro il Milan. Dopo un’attenta valutazione del caso, la società nerazzurra ha deciso d’intervenire per ridurre la pena rifilata al difensore dal giudice sportivo, con la speranza così di poterlo riavere a disposizione per la sfida del 20 febbraio contro il Sassuolo. Logicamente, a patto che per quella data il 22enne centrale di Casalmaggiore abbia già recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata in Coppa Italia contro la Roma”.

