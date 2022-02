Breve disavventura per Koulibaly: telefono rubato in Senegal, ma già ritrovato

Il Mattino – Disavventura per Koulibaly: telefono rubato da un tifoso in Senegal durante la premiazione ufficiale.

Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“Non solo la gioia per la vittoria in Coppa d’Africa, anche una disavventura per Kalidou Koulibaly. Il capitano del Senegal ieri è stato ricevuto con tutta la squadra campione al Palazzo Presidenziale per la premiazione ufficiale dopo il trofeo vinto, ma al termine della cerimonia il telefono del difensore del Napoli è stato rubato. Secondo quanto riportato dai media senegalesi, la polizia presente ha subito disposto le ricerce per i presenti ma senza successo”.

A quanto pare, però, nella notte sembrerebbe che le forze dell’ordine senegalesi siano riusciti a ritrovarlo e a confermarlo è stato lo stesso Koulibaly tramite il suo profilo Instagram.

