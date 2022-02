Spalletti ritrova Koulibaly e Anguissa: ecco il piano anti-Inter

Corriere dello Sport – Spalletti ritrova Koulibaly e Anguissa: ma il secondo non partirà titolare.

Spalletti, dopo un’ottima prestazione, vorrebbe confermare lo stesso undici utilizzato contro il Venezia, anche nella sfida con l’Inter. L’eccezione, però, riguarderebbe solo Kalidou Koulibaly, che finalmente ha fatto rientro a Napoli. Nella medesima situazione c’è anche Frank Anguissa, ma a quanto pare solamente il Comandante farà parte della formazione titolare:

“Spalletti sembra orientato a confermare quasi in blocco la squadra che ha vinto con il Venezia. Quasi: perché se Lobotka è candidato ad aggiudicarsi il testa a testa con Anguissa, sabato in difesa dovrebbe tornare il campione d’Africa: Koulibaly. Kalidou con Rrahmani e fuori Juan Jesus, ma non per una questione di demeriti. Oggi, in occasione del primo allenamento per i due reduci dalla Coppa, se ne saprà di più. Per il resto, da Ospina a Osimhen sarà come la domenica con vista sulla Laguna: una filastrocca”.

