Lista serie A – Younes salvo, Malcuit non è stato inserito nell’elenco!

Lista serie A dopo il mercato invernale: sarà Malcuit a non far parte dei venticinque

Lista serie A – Domani, 3 febbraio, scadrà il termine ultimo per la consegna delle liste per la Serie A. La società di De Laurentiis, in questa finestra invernale di calciomercato, ha messo a segno diversi colpi. i neo arrivati (Demme, Lobotka e Politano) dovranno necessariamente entrare nell’elenco e qualcuno dovrà fargli posto. Ci sono state alcune cessioni a favorire la situazione, ma la permanenza di Younes ha complicato i piani della dirigenza partenopea.

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, non sono da escludere sorprese. Il Napoli avrebbe già comunicato i 25 nomi e la scelta a sorpresa è quella dell’esclusione di Kevin Malcuit, alle prese con la riabilitazione dopo il grave infortunio patito lo scorso ottobre.

L’uomo che sarebbe dovuto uscire dalla lista è Amin Younes, ma il tedesco non è più andato via e Gattuso, a sorpresa, l’avrebbe comunque salvato, lasciandolo nell’elenco ed estromettendo dunque il terzino francese.

