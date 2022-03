Napoli, Spalletti ritrova Anguissa. Sarà disponibile contro il Milan

Napoli, Spalletti avrà anche Anguissa a disposizione

Spalletti per la sfida di domenica potrebbe riavere anche Franck Anguissa a disposizione, che è molto vicino al rientro dopo l’infortunio. A confermare il tutto è Francesco Mosugno, che intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato:

“Ci sono buone possibilità che possa essere a disposizione contro il Milan, c’è fiducia. Dipende poi da quanti allenamenti in gruppo farà nei prossimi giorni. C’è una certa fiducia, può andare in panchina contro il Milan ma poi questo ottimismo va verificato e sostenuto da quanto si vedrà in campo a Castel Volturno.”

