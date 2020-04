Calciomercato Napoli, Petagna per Belotti: ecco l’idea di De Laurentiis

Il futuro del Torino ruota intorno ad Andrea Belotti, in tema di mercato granata relativo agli attaccanti come racconta l’edizione odierna di Tuttosport. Il «non lo vendo» più volte ribadito da Cairo, se sarà mantenuto alla prova dei fatti blinderà in rosa il capitano e il centravanti di riferimento del Toro.

Un Gallo che piace comunque non soltanto a un Napoli che si è già assicurato Petagna. Strategia per arrivare a Belotti inserendo il centravanti della Spal nell’affare? Si vedrà, per adesso si torna alle parole di Cairo. Una cosa è certa: Petagna sarebbe il “nuovo” Zaza, cioè la prima alternativa all’attaccante di riferimento. Nonché il giocatore da schierare assieme a Belotti, presupponendone la conferma”.

