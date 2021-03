Ultim’ora – Rinnovo Insigne: c’è ancora distanza tra le parti!

Rinnovo Insigne: c’è ancora distanza tra le parti. Colpa della pandemia

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta a ‘Il Sogno nel Cuore’, rilasciando alcune dichiarazioni sul capitano del Napoli e sul calciomercato ai tempi del covid:

“Rinnovo Insigne? Discorso rimandato nei prossimi mesi. In realtà, c’è un po’ di distanza tra le parti: Lorenzo Insigne ha un ingaggio elevato e la società di De Laurentiis, considerato anche il momento difficile legato alla pandemia, così come per tutte le altre società, vuol cercare di ridurre gli stipendi del 15-20%. Bisogna, in ogni caso, recuperare gli introiti persi dovuti al Covid in altri modi, se si vorrà poi restare a certi livelli. Ora, non è il momento per battere cassa da parte di agenti e calciatori”.

