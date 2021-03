Marolda su Gattuso: “Non è stato all’altezza di rendere il Napoli competitivo per lo Scudetto”

Marolda su Gattuso

Ciccio Marolda giornalista, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni sul tecnico Gattuso.

Marolda su Gattuso:

“Ho un grande rispetto per l’uomo Gattuso e anche per il lavoratore, però non possiamo dire che Gattuso abbia avuto una stagione particolarmente felice per tante ragioni. Non è non è stato all’altezza di un progetto che doveva vedere il Napoli competitivo fino alla fine per lo scudetto. Non dico vincere lo scudetto, ma essere competitivo, essere là alle spalle di Inter e Milan. Io non sono d’accordo con chi dice che il Napoli ha subito troppi infortuni e ti faccio molto brevemente la mia analisi. Atalanta-Napoli mancavano soltanto Insigne e Koulibaly ma erano in panchina quindi disponibili, tant’è che sono entrati. In Genoa-Napoli stessa cosa. Sono troppe otto sconfitte in campionato. Quindi io credo che gli errori ce ne sono stati tanti però voler dare l’alibi dei troppi infortuni mi sembra eccessivo”.

