Napoli, l’agente di Politano: “Vorrebbe essere chiamato in Nazionale”

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato degli obiettivi del centrocampista del Napoli, ma anche del club azzurro.

L’agente di Matteo Politano, Davide Lippi, è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la Rete”, trasmissione in diretta su Radio Marte, per parlare del centrocampista del Napoli. L’agente si è soffermato sul rapporto tra il giocatore e la squadra, gli obiettivi che vuole raggiungere con essa e la mancata convocazione in Nazionale.

“Il momento è fondamentale, Politano spacca le partite esta facendo ciò che può fare. Il periodo è sereno, deve continuare così. Siamo solo all’inizio. Si sta concentrando sul Napoli e sugli obiettivi del gruppo, più che quelli personali. Con Gattuso c’è sintonia. Il mister l’ha voluto e lo fa scendere in campo. Ogni volta che Politano deve giocare è felice e fa il massimo. Poi è normale un periodo di adattamento, ma sta soddisfacendo in pieno le aspettative.

La mancata chiamata in Nazionale fa molto soffrire Politano: non perché crede di meritarla, ma perché è una cosa a cui tiene. Quando gli parlo lo sento carico e con la voglia di tornare a far parte del gruppo dell’Italia, perché si sente attaccato alla maglia. Soffre il fatto che si trova lontano dalla Nazionale al di là delle partite che fa. A Napoli gioca di continuo: ciò è fondamentale per scendere in campo con la Nazionale. Per il resto adora il momento che sta vivendo, è umile e si è sempre conquistato tutto con il lavoro. Pensa al Napoli più che a se stesso. Il Napoli deve raggiungere l’obiettivo della Champions, molti giocatori sono stati costretti a fermarsi, ma ora stanno recuperando. Sarebbe perfetto avere tutta la squadra disponibile, ma a prescindere da ciò credono nell’obiettivo.”

