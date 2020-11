RIJEKA-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

Rijeka-Napoli – È quasi tutto pronto “Stadio Rujevica” di Rijeka/Fiume per il match del Gruppo F valido per la terza giornata di Europa League tra il Rijeka di Simon Rozman e il Napoli di Gattuso. Dopo due gare disputate, la classifica vede gli azzurri con 3 punti (1 vittoria ed 1 sconfitta) mentre i croati sono a caccia del loro primo punto (2 sconfitte). Squadre in campo alle ore 18:55.

Queste le formazioni ufficiali:

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski; Smolcic, Braut Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.

All. Rozman

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

All. Gattuso

