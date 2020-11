FOTO – Maradona Jr e sua moglie Nunzia positivi al Covid-19: sintomatici

Maradona Jr positivo al Covid. Con lui anche sua moglie Nunzia. Sono sintomatici

Ultime Notizie – Diego Armando Maradona Jr e sua moglie Nunzia sono positivi al Covid-19. Lo stesso Maradona Jr ha dato la notizia tramite un post su Instagram. Queste le sue parole:

“Questo periodo di mer*a non finisce… dopo la grande ansia per papà, oggi abbiamo ricevuto l’esito del tampone e purtroppo sia io che Nunzia siamo positivi al Covid 19!!! Siamo sintomatici e vi assicuro che non è per nulla piacevole!”.

