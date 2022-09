La Gazzetta dello Sport – La Premier osserva: tre giocatori del Napoli potrebbero salutare.

L’edizione odierna del quotidiano ritorna a parlare di mercato, e secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che tre profili del Napoli potrebbero finire nel mirino della Premier League:

“Inutile farsi illusioni: quando in Italia c’è uno forte arrivano gli inglesi e se lo prendono. Se dovessimo trovare un indizio nel Napoli, diremmo in ordine Osimhen, Kvaratskhelia e Lobotka. Il georgiano ha la forza per strappare anche in Inghilterra, lo slovacco è uno dei registi di possesso più forti in giro, ma il 9 nigeriano avrebbe tutto per fare impazzire gli stadi di Londra e dintorni”.

