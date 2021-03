Roma-Napoli: Manolas e Lozano stanno lavorando duro per esserci

Secondo Repubblica, Hirving Lozano e Kostas Manolas stanno facendo di tutto per scendere in campo durante la sfida tra Roma e Napoli.

La prossima domenica il Napoli sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico della Capitale. Gattuso non ha solo la vittoria in programma, ma anche il recupero di due giocatori partenopei: l’attaccante Hirving Lozano ed il difensore Kostas Manolas. L’edizione odierna di Repubblica riporta che i due giocatori vogliono essere presenti nella sfida di domenica, per questo stanno lavorando davvero tanto.

“Domani la ripresa a Castel Volturno dopo i due giorni di vacanza concessi da Gattuso. Lozano e Manolas, invece, stanno facendo gli straordinari: hanno lavorato anche ieri per recuperare il tempo perduto e tornare a disposizione. Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Di Lorenzo: sugli esterni toccherà ad Hysaj e Mario Rui, altro ex della partita.”

