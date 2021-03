Mercato Napoli: Junior Firpo primo obiettivo, emergono altri due nomi

Valter De Maggio fa il punto della situazione sul mercato del Napoli ed afferma che Junior Firpo è l’obiettivo principale del club azzurro.

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato del mercato della squadra durante la trasmissione Radio Gol.

Queste le sue parole:

“Il Napoli ha una situazione abbastanza delicata riguardo i terzini. Ad Hysaj tra poco scadrà il contratto, Ghoulam è infortunato e Mario Rui è in bilico, per questo motivo si cerca un terzino per la prossima estate. I giocatori che hanno suscitato interesse sono Emerson Palmieri e Federico Dimarco, infine c’è il giocatore del Barcellona Junior Firpo. Quest’ultimo è in uscita, piace tanto al Napoli ed ha una valutazione di 10 milioni.”

