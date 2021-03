Bargiggia: “De Laurentiis dice no alla trattativa Napoli-Zaccagni”

Paolo Bargiggia, giornalista di Sportitalia, ha parlato del mercato del Napoli, in particolare della trattativa con Zaccagni.

Il giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato Paolo Bargiggia è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione “Voce di popolo – Si gonfia la rete”. L’argomento principale trattato è stato il mercato del Napoli e Bargiggia si è soffermato soprattutto sulla trattativa con Mattia Zaccagni. Per un lungo periodo il centrocampista dell’Hellas Verona è stato accostato alla squadra di De Laurentiis, ma secondo Bargiggia l’accordo non ci sarà.

“Anche io ero convinto che la trattativa fosse andata a buon fine. Il Napoli aveva l’opportunità di prendere il calciatore, ma si è fermato. L’affare equivale a 8 milioni di euro, le cifre sono relativamente basse, ma Aurelio De Laurentiis ha deciso di non portare a termine l’acquisto quando poteva, quindi ora può tornare il Milan può tornare in corsa.

Quando il Napoli ha perso conto la Juventus e l’Hellas Verona, Aurelio De Laurentiis ha fatto un po’ il capriccioso, ha avuto dei ripensamenti e si è chiuso in sé stesso, lasciando Giuntoli, Gattuso e la squadra bombardati dai media. Questo cambiamento di idea è avvenuta nei giorni in cui era arrabbiato. Il Presidente del Napoli non ha voluto più concludere l’operazione Zaccagni perché era portata avanti da Giuntoli”.

