Roma-Napoli: il club giallorosso continuerà a spingere per il rinvio

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle ultime novità riguardo Roma-Napoli, soprattutto sul rinvio voluto dal club giallorosso.

La gara tra Roma e Napoli è prevista per domenica prossima, ma la Società giallorossa vuole rinviarla, in quanto afferma che gli azzurri saranno in una situazione di vantaggio. La Roma, infatti, il prossimo giovedì sarà impegnata in Europa League, di conseguenza avrà meno tempo a disposizione per preparare la sfida di campionato.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato a proposito della vicenda:

“Il club è pronto a impugnare lo spostamento, chiedendo di nuovo anche lo slittamento di Roma-Napoli di domenica, cioè 3 giorni dopo il match di Kiev. Non lo otterrà col no del Napoli ma, oltre a farne una battaglia politica, aprirà la strada a quanto già scritto. «Azioni a tutela della società». E se la clausola compromissoria vieta alla Roma il tribunale, gli azionisti invece saranno liberi di andarvi. Impressioni? Ci aspettano giorni caldi. E non solo sul campo.”

