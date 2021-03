Lippi ag. Politano: “Matteo vuole la Nazionale. Mio padre DT al Napoli? Non gli dispiacerebbe”

Lippi, agente di Politano, sul fantasista azzurro e sul padre DT al Napoli

Notizie calcio Napoli – Davide Lippi, agente di Matteo Politano, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio e sulle voci di un eventuale incarico come DirettoreTecnico al Napoli per suo padre MarcelloLippi. Di seguito quanto ha dichiarato.

Lippi, agente di Politano:

“Matteo sta dimostrando tutto il suo valore. Cambiare squadra a gennaio non è mai facile, quest’anno sta dimostrando quanto vale e siamo molto contenti perché è un giocatore importante. Le prestazioni devono essere sempre finalizzate a qualcosa di superiore ed in questo caso alle vittorie del Napoli. Sta bene fisicamente ed ha trovato continuità, anche lui è molto contento. Poi alla fine quel che conta sono i risultati di squadra. Il Napoli ora deve star concentrato, recuperare gli infortunati e centrare l’obiettivo stagionale. C’è unità di intenti, un ottimo rapporto tra allenatore e squadra. Il Napoli può fare un gran finale di campionato. La Nazionale è un tasto particolare per lui, tiene tanto alla maglia azzurra ed ha sempre sofferto quando non è stato convocato. Senza voler fare polemica, ovviamente, ma soffre il non essere convocato. Marcello Lippi direttore tecnico al Napoli? Che io sappia no. Poi se arriverà qualche chiamata valuteremo, come ruolo a mio padre non dispiacerebbe. Fin qui non c’è stato nessun contatto con noi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bargiggia: “De Laurentiis dice no alla trattativa Napoli-Zaccagni”

Napoli, l’agente di Politano: “Vorrebbe essere chiamato in Nazionale”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

AstraZeneca: ecco come si valutano i rischi di un vaccino