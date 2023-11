Corriere del Mezzogiorno – Mario Rui potrebbe rientrare a fine anno con Roma o Monza.

L’edizione odierna del quotidiano, si e soffermato sull’infortunio di Mario Rui. Il giocatore ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore sinistro, dunque dovrà restare fermo per almeno 5 settimane. Olivera è l’unico padrone della fascia sinistra al momento, e la sensazione è che il suo collega possa rientrare a fine 2023 in Roma-Napoli del 23 dicembre o nella sfida casalinga contro il Monza che chiuderà l’anno solare il 29 dicembre.

L’idea che dà speranza a Mazzarri, è l’impiego in quel ruolo di Natan, il quale già con Brasile ha giocato come terzino sinistro. Intanto il Napoli non trascura l’ipotesi di intervenire sul mercato, ma per ora si attende il rientro del portoghese.

