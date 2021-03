ADL c’è, la sua squadra non molla, pronti per la sfida contro il Sassuolo

L’edizione di Tuttosport rivela un retroscena post Napoli – Benevento. ADL si complimenta con la squadra.

ADL approda negli spogliatoi per complimentarsi con i ragazzi per il ritorno alla vittoria.

Il Napoli domenica scorsa ha vinto contro il Benevento, la squadra ritrova finalmente l’entusiasmo perduto e gli infortunati.

Nel post-partita approda negli spogliatoi Aurelio De Laurentiis; il presidente si complimenta con la squadra per il faticato ritorno alla vittoria. Sembrerebbe anche che il patron abbia speso buone parole per i ragazzi spronandoli per il prossimo match con il Sassuolo.

Il traghettatore al momento c’è, ed è quello attuale Rino Gattuso, abrogate le voci su un nuovo potenziale allenatore, ADL pensa solo al bene della squadra, sperando in risultati sempre più elevati.

