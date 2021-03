ADL chiede il rinvio di Juve-Napoli, ma possibile ad una sola condizione

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, ADL chiederebbe il rinvio del match, per non scendere in campo ogni tre giorni.

La richiesta di ADL verrà presa in considerazione solo ad una condizione:

La gara tra Juventus e Napoli, difatti, potrebbe essere recuperata il 17 marzo, il problema sussiste dal momento in cui il match si interseca tra la trasferta di Milano e quella di Roma, contro rossoneri e giallorossi.

Questo sarebbe stato il motivo che avrebbe spinto il presidente del Napoli a chiedere il rinvio della partita a data da destinarsi.

Ma tutto dipenderà dal cammino in Champions dei bianconeri, perché se dovessero approdare ai quarti di finale, la data non verrà spostata; in caso contrario sarà preso in considerazione un eventuale dialogo con la Federazione.

