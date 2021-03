Migliori centrocampisti, appare anche il nome di Marek Hamsik

Il sito Transfermarkt stila una classifica sui centrocampisti più produttivi del ventunesimo secolo. Tra questi spunta anche il nome di Marek Hamsik.

Hamsik tra i migliori centrocampisti dell’ultimo secolo

In vetta alla classifica risiedono due centrocampisti inglesi: Lampard e Gerrard. Il campionato italiano però non ha rappresentati che possano portare in alto questo primato, ma in compenso spunta tra questi una vecchia conoscenza di casa Napoli: Marek Hamsik.

Il centrocampista ha collezionato 147 reti in 645 gare disputate. Infine nella lista compaiono anche i nomi di Ronaldinho, Kakà e il centrocampista attuale dell’Inter Christian Eriksen.

