Calciomercato – Con il Napoli in Champions, Veretout potrebbe salutare Roma

Jordan Veretout è senza dubbio uno dei punti di forza della Roma ma il Napoli non lo ha mai mollato

Jordan Veretout è senza dubbio uno dei punti di forza della Roma di quest’anno e il club giallorosso pensa a blindarlo: due settimane fa l’agente ha incontrato per la prima volta Tiago Pinto. Secondo quanto riferito dal portale calciomercato.com, l’intenzione della Roma è di aumentare gli anni di contratto alzando anche lo stipendio del giocatore fino a 3,5 milioni più bonus e provare così a blindarlo. Ma c’è il Napoli dietro l’angolo che resta sempre in agguato e già la scorsa finestra di mercato era stato vicino a ottenere il sì del francese. Decisiva potrebbe essere la partecipazione in Champions dei due club.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Juventus, un nuovo positivo al Covid-19: il comunicato

Napoli, Manolas potrebbe esser convocato già per la gara contro il Sassuolo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Anziano ucciso in casa per rapina, 30 anni all’imputato