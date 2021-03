Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Virtus Entella la Salernitana ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Antonio Rizzolo. Il club campano comunica inoltre di aver anche già trovato il sostituto.

Questo il comunicato del club:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della formazione Primavera il sig. Antonio Rizzolo. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. La Società comunica altresì di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera al sig. Gianluca Procopio, della formazione Under 17 al Sig. Alfredo Della Calce e della formazione Under 15 al sig. Leonardo Imparato.”