Calciomercato, il Napoli ha messo gli occhi su Sirigu e Belotti

Il Napoli prova il doppio colpo dal Toro

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, conituna l’interesse del Napoli per Sirigu e Belotti. I due calciatori in forza al Torino, sono nel mirino del club azzurro per il prossimo mercato estivi. Dal club granta fanno sapere che è loro intenzione trattenere i due giocatori, ritenuti fondamentali per il progetto Toro. Per Belotti il Napoli nei mesi scorsi ha fatto i primi passi, ma le richieste economiche di Cairo hanno di fatto interrotto la trattiva. Per Sirigu invece il club azzurro attende di capire come evolverà il caso Meret, in caso di addio del Friuliano si tornerà alla carica per il portiere granata.

