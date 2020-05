Trippier, scommesse sul suo trasferimento. Rischia 4 mesi di squalifica

Kieran Trippier nel mirino della FA per presunte scommesse illecite

Il terzino Kieran Trippier, oggi all’Atletico Madrid, è finito al centro delle indagini della FA per presunte scommesse fatte sul suo trasferimento dal Tottenham al club Spagnolo. Nel caso in cui la federaione Inglese riesca a provare il suo coinvoilgimento, il giocatore rischia fino a 4 mesi di squalifica. In merito alla situazione, lo stesso giocatore ha provveduto a diramare un comunicato stampa nel quale dichiara la totale estraneità ai fatti. Si è subito messo a disposizione delle autorità, in modo da poter chiarire la sua posizione in totale serentà.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Al Bano su Vittorio Feltri: “Solo un ubriaco può affermare certe cose”

“Vietato l’entrata sulle isole”, De Luca chiude Procida, Ischia e Capri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Medico, specializzandi favorito contagio