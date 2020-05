“Vietato l’entrata sulle isole”, De Luca chiude Procida, Ischia e Capri

Vietato rientrare da altre regioni italiane o dall’estero nei luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida

Vietato rientrare da altre regioni italiane o dall’estero nei luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida. A riportarlo è l’edizione odierna de La Stampa, sottolineando che il divieto è previsto da un’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che considera anche diverse misure valide dal 4 al 10 maggio, in vista quindi della fase 2.

Le eccezioni

Il divieto di rientro non si applica «ai soggetti stabilmente risiedenti» nelle tre isole campane. Restano invece consentiti «gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall’estero, dove consentito dalle vigenti disposizioni statali, che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».

Controlli alle partenze

Il governatore De Luca ha invocato controlli alle partenze: «Noi manterremo ferme le disposizioni che sono ancora vigenti: chi torna deve segnalarlo all’Asl, deve andare in autoisolamento, faremo di tutto per controlli rapidi». «Il rischio è alto», ha sottolineato, per realtà come Capri, Ischia e Procida «perché lì la situazione è delicata in quanto ci sono strutture ospedaliere limitate. Speriamo che le forze dell’ordine ci diano una mano perché è il momento è decisivo».

