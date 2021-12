Napoli-Spezia, Spalletti: “Brutta sconfitta, ci è mancato qualcosa nel chiudere le azioni”

Napoli-Spezia, le parole di Spalletti

Al termine della gara tra Napoli e Spezia che ha visto gli azzurri sconfitti, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei colleghi presenti. Ecco quanto dichiarato:

“È un momento particolare, noi abbiamo solo la possibilità di giocare a calcio e tenere la palla a terra, soprattutto ora che mancano diversi giocatori fisici. Siamo stati in campo abbastanza bene, poi quando è stato il momento di fare l’ultima scelta in tranquillità non ci è riuscito. Col passare dei minuti ci siamo innervositi e si è commesso qualche errore tecnico che non dovevamo commettere. Diventa difficile accettarla questa sconfitta, ma non abbiamo altra strada che riorganizzarci e ripartire. Mi fa la differenza non una partita vinta o persa, ma l’atteggiamento che ci mette la squadra. Nelle ultime gare abbiamo evidenziato che ci è mancata prestanza fisica ed un pochino di forza nel chiudere la palla giocata per terra. Il cambio di Mertens? È una scelta mia, mi sembrava che la squadra fosse in equilibrio e servisse solo un pochino di fisicità in area di rigore e quindi ho fatto questa sostituzione.”

