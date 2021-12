Marcolin: “Anguissa come Desailly, unico nel suo genere, ha trasformato Lobotka”

Dario Marcolin: “Anguissa è un calciatore straordinario”.

Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Radio Goal soffermandosi sul centrocampista azzurro, ecco quanto dichiarato:

“E’ un calciatore straordinario ,parliamo di un grande centrocampista, grazie alle sue doti fa giocare bene anche i compagni di reparto e tutta la squadra. Ha idee, forza fisica, una vera potenza lì in mezzo. Devo dire che Anguissa ha trasformato anche un altro suo compagno di squadra, parlo di Lobotka, grazie a lui è diventato un regista straordinario. Questa è la capacità dei grandi calciatori, riescono a far giocare bene anche i compagni. Quando lui non c’era, il Napoli tutto ne ha risentito. Parliamo di un calciatore unico nel suo genere, per me è come Desailly, anzi, anche più forte del francese. Che giocatore ragazzi, è fortissimo”.