Giuntoli contatta Dybala: il Napoli fa sul serio

Arrivano conferme sull’interesse del Napoli per il talento argentino

Marco Conterio, giornalista, ha rilasciato alcune considerazioni di mercato, attraverso l’intervista rilasciata ai microfoni di “Si Gonfia la rete” sulle frequenze di Radio Marte:

“Il mercato si sta riprendendo anche se non è al livello del passato. Però scordiamoci quei livelli lì. Grandi nomi non ce ne sono, per esempio Lukaku arriva in prestito. La Juventus vuole Zaniolo ma sta proponendo un prestito con obbligo di riscatto per dilazionare il pagamento”.

“Io so per certo che c’è stato un contatto tra Giuntoli e l’entourage di Dybala. Il Napoli lo ha contattato e per ora guadagna troppo”.