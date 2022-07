Mertens, gli agenti sono a Marsiglia per chiudere con l’OM

Mertens vicinissimo al Marsiglia

Dries Mertens è vicinissimo all’ Olympique Marsiglia, tanto che gli agenti sarebbero in queste ore in Francia per chiudere l’operazione. Secondo quanto riportato dal portale Footmercato, la trattativa sarebbe molto vicina alla conclusione anche se c’è qualche intoppo sulla durata del contratto. L’entourage di Mertens chiederebbe un biennale, mentre il club transalpino offre un accordo annuale con opzione per il rinnovo. La cifra su cui le parti si sarebbero accordate è di 2,5 milioni più bonus.

