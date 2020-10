Paratici frecciata al Napoli: “Noi a Crotone nonostante due positivi”

La parola è finalmente tornata al campo dopo due settimane, ma le polemiche per la mancata disputa di Juve-Napoli non si placano.

In occasione della sfida dei bianconeri in casa del Crotone, infatti, il direttore sportivo degli juventini, Fabio Baratici, è tornato sull’argomento ai microfoni di DAZN, lanciando una frecciata ai partenopei.

Ecco quanto dichiarato:

“Noi eravamo presenti allo stadio attenendoci al protocollo per giocare contro il Napoli, aspettiamo quello che sarà il verdetto della giustizia sportiva. E’ evidente che noi siamo qui a Crotone nella stessa situazione in cui era il Napoli quando doveva giocare contro di noi. Abbiamo anche noi due positivi. Eravamo in bolla, abbiamo preso un charter e torneremo in bolla”

