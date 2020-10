PRIMAVERA 2 – La Salernitana vince contro la Reggina

SALERNITANA – Tris contro la Reggina.

Ottima prova per la Salernitana Primavera che vince con un tris ai danni della Reggina. Gara arbitrata dall’arbitro Vergano. Gara equilibrata per lunghi tratti di partita, fino al gol fantastico di Guida che con un tiro potentissimo insacca il pallone alle spalle di Lo Faro su assist di Vignes. Risultato a fine primo tempo di 1 a 0 per la Salernitana.

Il secondo tempo inizia con una parata eccezionale di De Matteis sul tiro acrobratico di Rao. Arriva il secondo gol realizzato da Dommarco su assist di Guida. Dommarco che però dopo pochi minuti prende il secondo giallo terminando la sua partita. Salernitana che nonostante un giocatore in meno realizza il gol definitivo per chiudere la partita con Palmieri. Risultato finale di 3 a 0 per i ragazzi della Salernitana.

