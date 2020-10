Under 17 – La Roma batte il Benevento

ROMA – Battuto il Benevento in categoria U17.

Alle ore 14.30 di oggi al Centro Sportivo di Trigoria la Roma ha affrontato il Benevento, match valido per il campionato Under 17 A-B (Girone C).

La Roma all’inizio della partita soffre del gioco del Benevento, ma nessuna conclusione a rete per i beneventani che non riescono a sfruttare le occasioni create. Al trentottesimo minuto Padula realizza la prima rete della gara portando la Roma in vantaggio. Finisce così il primo tempo.

Inizia il secondo tempo con il Benevento deciso a pareggiare i conti attaccando l’area giallorossa, sfortunati i ragazzi della strega che subiscono un autorete fatta da Veltri. La squadra di mister Piccareta aumenta i ritmi, Pedula realizza la sua personale tripletta portando sul 4 a 0 la Roma. Quasi a partita finita Lilli realizza il gol del pokerissimo, facendo finire così la partita sul 5 a 0.

