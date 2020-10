Serie A Femminile – Napoli sconfitta dall’Empoli

NAPOLI FEMMINILE – Ancora un risultato negativo.

Alle ore 15.00 al Centro Sportivo Monteboro si è giocata la partita tra Empoli e Napoli, valida per il campionato di Serie A femminile. La partita arbitrata da Scarpa ha visto il Napoli di coach Marino perdere per 1 a 0 verso la fine della partita.

Il Napoli scende per la prima volta con il modulo 4-2-2, vista anche l’indisponibilità di Di Marino, Jacynta e Chatzinikolaou. Gioca dal primo minuto Jansen in coppia con Di Criscio per il reparto difensivo. Goldoni parte dalla panchina.

Pochi minuti dall’inizio della partita che Polli diventa pericolosa per la porta del Napoli, mentre Nocchi prova invece il vantaggio per le azzurre. durante tutto il primo tempo ci sono diverse occasioni per entrambe le squadre. Il risultato finale dei primi 45 minuti è di 0 a 0.

Con l’inizio del secondo tempo entra Goldoni al posto di Martinez. Al minuto 12 della ripresa Cafferata viene espulsa per doppio giallo, lasciando il Napoli in dieci. Ancora occasioni da entrambi i lati fino all’imbucata decisiva da parte dell’Empoli con Cinotti quasi a fischio finale. Ulteriore beffa alle azzurre che perdono un’altra partita allo scadere.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Atalanta, partita che potrà essere seguita in ogni angolo del mondo

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Vaccino influenza rafforza Covid’, indagato medico