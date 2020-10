Udinese-Parma: l’ASL vieta la trasferta ai ducali, la Lega dice di no

Dopo Juventus-Napoli, un nuovo caso di ingerenza delle ASL locali avviene in serie A.

E’ il caso di Udinese-Parma: la squadra parmense, infatti, aveva quattro calciatori positivi al Covid19 a cui sabato mattina si è aggiunto un quinto, asintomatico e messo subito in isolamento.

La società ducale ha applicato il protocollo ma, secondo quanto riportato dal Corriere della sera, l’azienda sanitaria locale non avrebbe dato l’ok a partire. Il placet è arrivato solo in tarda serata dopo un colloquio di quattro ore tra la Lega e l’Asl stessa.

Di certo, il caso rischia di diventare un precedente sfavorevole al Napoli, in attesa del ricorso per la sconfitta a tavolino subita contro la Juventus, proprio per non essersi presentata a Torino fermata dall’ASL di Napoli.

