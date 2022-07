Inizia ufficialmente il raduno a Castel Volturno

Ecco quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com:

Inizia ufficialmente l’avventura napoletana di Khvicha Kvaratskhelia. Oggi sono in programma dei test atletici a Castel Volturno e l’esterno georgiano è stato il primo ad arrivare nel centro sportivo di Castel Volturno per iniziare la sua nuova avventura in Italia.