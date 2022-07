Rinnovo Meret-Napoli: l’agente conferma la data per la firma. I dettagli

Rinnovo Meret-Napoli, Venerato aggiorna sulla situazione

Calciomercato Napoli – Rinnovo Meret-Napoli della situazione ne ha parlato Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, al Tg Sport Mattina. Ecco quanto ha dichiarato:

Meret rinnoverà a Dimaro il suo contratto col Napoli. Avrà una durata di 5 anni. Stipendio di 1.5 più bonus. L’agente del portiere Federico Pastorello conferma tutto. Non ci saranno problemi tra Napoli e il suo assistito. Spalletti ha solo chiesto 2 portieri affidabili. Ma in partenza sarà Meret il titolare. Il secondo non sarà un big tipo Kepa o Navas che vantano stipendi elevati per gli standard azzurri. Il club lavora su profili molto meno costosi( tipo Sirigu o Tatarusanu). Ma partendo da una certezza. Meret resta a Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La FilmAuro di De Laurentiis chiude in perdita a causa dei club: le cifre

Futuro Koulibaly, l’agente lavora per presentare offerta ad ADL. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici