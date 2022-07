Dybala, la ‘Joya’ dimenticata: tutti lo vogliono ma nessuno lo prende.

Paulo Dybala, il “piccirddu” del Palermo, quel ragazzino ormai diventato uomo, svalutato e mortificato da una società (la Juventus) che non ha voluto più investire tempo e denaro su di lui, e da una fama che lo penalizza. Delle reali motivazioni della rottura non siamo a conoscenza, ma di una cosa sì: il rispetto e la mancata considerazione hanno reso questo “personaggio” lo zimbello della stampa sportiva attuale. Un accanimento mediatico che deprezza negativamente il suo valore da calciatore. Il patto di ferro con l’Inter, il raid del Milan per strapparlo alla storica rivale. L’interesse provocatorio della Roma e le discutibili chiamate del Napoli, precisamente di Aurelio De Laurentiis. Poi c’è Beppe Marotta che chiude le strade che portano a Paulo, distruggendo le aspettative che, le testate giornalistiche italiane hanno dispensato nelle menti dei tifosi, e nella testa parole che scorrono veloci come il forte getto di cascata: e ora chi lo prende Dybala?

C’era il Milan ma sembrerebbe essersi defilato da questa corsa a senso unico. Ed ecco che allora spunta l’Atletico Madrid, che fino al giorno prima non aveva intenzione di investire su di lui. Il forte, ed improvviso, interesse del Manchester United che non intende dissipare ulteriore tempo e si catapulta sul giocatore, avviando contatti con l’entourage per paura di perdere un colpo da novanta.

Paulo Dybala, spintonato a destra e a manca come una trottola tra le mani dei “grandi”, come un burattino senz’anima e senza passione. Siamo sicuri che sia questo il presente che i lettori meritano? O che sia giusta la strumentalizzazione del suo nome per qualche click in più? E come ho sempre ribadito, siamo abituati ad affidarci ai soliti venditori di illusioni, e noi siamo quelli che per un’utopia ci aggrappiamo a quelle righe che fomentano la nostra euforia.

Barbara Marino

