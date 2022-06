Doppia trattativa in corso tra Udinese e Napoli. Le ultime

Doppia trattativa in corso tra Udinese e Napoli

Calciomercato – Doppia trattativa in corso tra Udinese e Napoli, ecco cosa scrive al riguardo l’edizione odierna di Tuttosport. A quanto pare non c’è solo Deulofeu tra i calciatori che piacciono al club di De Laurentiis.

Doppia trattativa tra Udinese e Napoli

“I friulani stanno continuando a discutere con il Napoli per la cessione di Gerard Deulofeu (il club bianconero non si schioda dalla richiesta di 20 milioni, il Napoli è arrivato a 18 e ha già l’accordo con il giocatore) e nei meandri delle trattative è sbucata anche la proposta di uno scambio con Beto in azzurro e Petagna (più un conguaglio economico) a fare il percorso contrario verso Udine”

