Caso rinnovo Mertens, Scotto: “Ricca offerta dall’estero: bloccata la trattativa col Napoli”

Caso rinnovo Mertens Napoli, le ultime da Giovanni Scotto

Caso rinnovo Mertens Napoli – Il giornalista Giovanni Scotto, de Il Roma, riporta le ultime notizie in merito a Dries Mertens e al suo rinnovo di contratto:

“Tra Mertens e il Napoli si inserisce una ricca offerta dall’estero che il giocatore sta valutando seriamente, di fatto stoppando la trattativa per il rinnovo. Ad oggi parti distanti nonostante i segnali positivi arrivati a fine aprile per un contratto ex novo a cifre più basse”.

