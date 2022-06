Situazione portieri in casa Napoli, arrivata ad una svolta: importanti aggiornamenti

Calciomercato Napoli, situazione portieri arrivata ad una svolta: gli aggiornamenti sul futuro Meret e Ospina

Calciomercato – La situazione portieri in casa Napoli sembrerebbe arrivata ad una svolta. A riportare aggiornamenti sul futuro di Meret e Ospina è Kiss Kiss Napoli. Alex Meret sarebbe vicino al rinnovo ed alla titolarità per il prossimo anno. Questo comporterebbe l’addio di Ospina, con il quale non c’è accordo per il rinnovo. Per sostituire il colombiano – sempre secondo quanto riferisce la radio ufficiale – il club azzurro avrebbe già bloccato Salvatore Sirigu, libero a parametro zero dal 30 giugno prossimo.

