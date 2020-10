Napoli, accordo con Basic. Il Bordeaux blocca l’affare, si tratta

Napoli, accordo trovato con Basic

Come riportato da Marcello Calvano attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Toma Basic avrebbe trovato l’intesa con il club di De Laurentis. Ecco quanto dichiarato:

“Ho parlato con chi è molto vicino al giocatore. Al ragazzo farebbe particolarmente piacere vestire la maglia del Napoli, sarebbe prontissimo già adesso. Sarebbe orgoglioso di vestire la maglia azzurra, l’agente ha già parlato con il club, l’offerta proposta dal Napoli sarebbe stata reputata interessante. Il Bordeaux chiede una cifra che non rientra nei parametri del Napoli. Il Napoli è il club che si è mosso in maniera più concreta. Dovessero arrivare in futuro offerte da altri club al club ed al giocatore, però, ovviamente verranno prese in considerazione.”

