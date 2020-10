Napoli, a centrocampo interessa Basic del Bordeaux

Napoli, Basic interessa

Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista, per sopperire alla partenza di Allan che ha lasciato un posto libero nella mediana azzurra. Secondo quanto riportano da L’Equipe, il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Toma Basic del Bordeaux. Nelle ultime ore, è stata recapitata anche un’offerta al club transalpino che però ha rifiutato. L’interesse per il centrocampista croato è forte, anche perchè il giocatore ha dato già il suo gradimento totale per trasferirsi in azzurro. Nelle prossime ore, ci sarà un nuovo tentativo del Napoli.

