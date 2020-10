De Laurentiis presente in Lega Calcio nonostante i sintomi da Covid-19: la procura apre un fascicolo

La procura di Milano ha aperto un fascicolo “conoscitivo” su Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli aveva partecipato a un’assemblea della Lega Calcio

La procura di Milano ha aperto un fascicolo “conoscitivo” su Aurelio De Laurentiis che, lo scorso 9 settembre, aveva partecipato a un’assemblea della Lega Calcio all’Hotel Hilton. In quell’occasione, il Presidente del Napoli all’uscita si è intrattenuto con alcuni giornalisti, il tutto senza quasi mai indossare la mascherina, nonostante presentasse sintomi da Covid-19.

Così come riportato da sportmediaset.it, il fascicolo “conoscitivo”, aperto a modello 45, è privo di ipotesi di reato. In questo caso specifico, il Testo Unico delle leggi sanitarie arriva in soccorso del presidente del Napoli. Infatti, se un soggetto presenta dei sintomi riconducibili al virus ma è ancora in attesa dell’esito dei test, così come lo era il numero uno partenopeo, la pena più grave che può aspettarsi è una sanzione pecuniaria che varia dai 400 ai 3000 euro.

Se De Laurentiis avesse partecipato all’assemblea della Lega dopo l’esito del tampone, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

Allo stato attuale delle cose è difficile che De Laurentiis rischi qualcosa.

